إصابة شخص في تصادم سيارة وعربة كارو بالدقهلية

أصيب شخص بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بجروح متفرقة، اليوم، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع على الطريق الدولي الفاصل بين مدينتي بورسعيد والمطرية، مما أدى إلى مستشفي المطرية المركزي، لمحاولة إسعافه وتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد بوصول رجل من المدينة إلي مستشفي المطرية المركزي بعد اصطدام سيارته بـ«عربة كارو» وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

اصطدام سيارة بـ«عربة كارو»

وانتقلت رجال المباحث إلي موقع الحادث وتبين إصابة رجل يدعي «عرفات الشوربجي» صاحب الـ42 عاما تعرض لحادث تصادم أثناء اصطدام سيارته ب«عربة كارو».

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي، وتبين إصابته بجروح في البطن وآخر في الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام، وإجراء اللازم من أجل علاجه

وحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.