معلومات عن أبناء كاميلا بعد تتويجها ملكة قرينة للمملكة المتحدة.. أصغرهم 45 عاما

تُوِّج تشارلز الثالث، اليوم، ملكًا وكاميلا ملكة قرينة في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود، وهو عرض فخم لمهرجان يعود تاريخه إلى 1000 عام، بعد أن خلف تشارلز والدته الملكة إليزابيث عندما توفيت في سبتمبر الماضي، ليصبح أكبر ملك بريطاني وهو في سن الـ74، ويضع تاج سانت إدوارد البالغ من العمر 360 عامًا على رأسه، الذي جلس على العرش بالقرن الرابع عشر في وستمنستر أبي في لندن، وفقًا لما ذكرته شبكة ABC الإخبارية.

ويُعد احتفال اليوم هو الأول من 7 عقود بعد حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية في 2 يونيو 1953، فعائلة وندسور هي العائلة المالكة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تنظم حفل تتويج، كما أكدت الشبكة الإخبارية.

وأشارت شبكة ABC الإخبارية إلى أن كاميلا تزوجت من تشارلز عام 2005، وهي لديها ابنان من زوجها السابق الذي تزوجت منه من عام 1973 إلى عام 1995، توم باركر بولز 48 عامًا، ولورا لوبيز 45 عامًا الآن.

وكان توم باركر بولز قد ذكر بتصريحات تليفزيونية سابقة، أن والدته كاميلا «لا تزال أمنا»، أنه يرى أن لقب والدته كملكة هو مجرد نتيجة للزواج من «الشخص الذي تحبه».