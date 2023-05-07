علي جمعة: الواصي يجب أن يكون أمينا على الأموال وينميها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة في قديم الزمان لم تكن تقم بنفسها بأعمال التجارة وغيرها من الأعمال، لصعوبة السفر حتى قيل إن السفر قطعة من العذاب، ولذا فقد لجأت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كونه أمين للمتاجرة بمالها في الشام مع عبدها ميسرة.

جمعة: المال موضوع التهمة والخيانة لضعفاء النفوس

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج «من مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، ويعرض على فضائية CBC، أنه بالنسبة لوصاية المال ما قبل الوفاة فتحتاج إلى الأمانة لأن المال هو موضوع التهمة والخيانة لضعفاء النفوس، «المفروض الواصي بيحافظ على أموال اليتيم حتى إذا كبر يجد ماله نمي وزاد».

الوصاية مرتبطة بظروف العصر

وتابع: «الوصاية مرتبطة بظروف العصر، واختلف الفقهاء حول أحقية المرأة بها ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يحدد الوصي، مسلسل تحت الوصاية تحدث عن قضية المال وليس حضانة الأم، والمرأة في هذا العصر أصبحت تعتلي العديد من المناصب الهامة، والوصاية أصبحت مشكلة مجتمعية والمرأة أقدر عليها بحكم رعايتها لأبنائها، والمجلس الحسبي هو المعني بإدارة أموال الأطفال القصر حال وفاة الأب».