طقس السويس اليوم.. غيوم جزئية ونشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة السويس، اليوم الأحد، طقساً مائلاً للبرودة خلال ساعات الصباح، تنشط فيه حركة الرياح، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

ووفقاً لتوقعات توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن السويس تشهد اليوم استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بارتفاع نسبي للحرارة خلال النهار، لتسجل 29 درجة مئوية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، خلال طقس السويس اليوم.

قراءات طقس السويس اليوم

ووفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى 29 مئوية، والصغرى 17، فيما سجلت نسبة الرطوبة 44%، وحركة الرياح 24 كم/ساعة.

ووفقاً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة البحر الأحمر اليوم ستكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

سيولة مرورية

وتشهد محافظة السويس سيولة مرورية علي الطرق الرئيسية وفي الميادين، حيث انتظم الطلاب في امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، بمختلف المراحل التعليمية.

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، من خلال تجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين، حيث تجري الأحياء حملات مكثفة لرفع كفاءة الحدائق، وازالة التراكمات والحشائش والهيش، كما تجري مديرية الصحة حملات مقاومة البعوض والحشرات.