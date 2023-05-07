انتشال جثتين لشاب وخطيبته بعد غرقهما في نهر النيل بالمنصورة

عثر أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، على جثتين لشاب وخطيبته غرقا في مياه نهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

غرق شاب وفتاة في نهر النيل

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من أهالي المنصورة بالعثور على جثتين لشاب وفتاة، غرقا في مياه نهر النيل في ظروف غامضة.

انتشال الجثتين من نهر النيل بالمنصورة

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين مصرع شخصين غرقا في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة في ظروف غامضة، وهما «عبد الله.ع»، 21 عاما، مقيم بقرية ديمشلت، و«سهير.ج.م»، 18 عاما، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتكثيف جهود رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.