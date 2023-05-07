إصابة شاب ووالده في مشاجرة بين عائلتين وسط العريش

أصيب شاب ووالده في مشاجرة بين عائلتين بالقرب من سوق السمك وسط مدينة العريش بشمال سيناء، وجرى نقلهما لمستشفى العريش العام لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في مشاجرة

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع مشاجرة بين شخصين «أب وابنه» وجيرانهما في إحدى المحال التجارية بالقرب من منطقة سوق السمك، بدأت بمشادة كلامية ثم تطورت للضرب بالأيدي والعصي، ما أسفر عن إصابة شاب 40 عاما، موظف، ووالده، بائع خضروات، وتم نقلهما للمستشفى.

حالة الأب متوسطة.. والابن يتلقى العلاج

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، إن حالة الأب متوسطة وتم إفاقته بعد تعرضه للضرب على رأسه بإحدى العصي، فيما يتلقى الابن العلاج لإصابته بجروح بالغة في رأسه نتيجة ضربه بإحدى الهروات على الرأس بشكل مباشر.