تشييع جنازتي طفل ومُسن لقيا مصرعهما في انهيار منزل بالشرقية

شيع، صباح اليوم، المئات من أهالي قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جنازة طالب بالصف الأول الإعدادي ومسن ثمانيني العمر، لقيا مصرعهما في انهيار سقف منزل.

تشييع جنازة ضحايا حادث انهيار عقار المانسترلي

وشارك عدد كبير من أهالي الشرقية، منذ قليل، في مراسم تشييع جنازة الطالب، 12 عامًا، ومسن، 85 عامًا، وذلك في قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية تلقت بلاغًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد انهيار منزل بقرية المانسترلي مكون من عدة طوابق، وأسفر الحادث عن ضحايا، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبو كبير إلى موقع انهيار المنزل للاطمئنان على السكان ومعاينة الحادث.

وتبين سقوط العقار على السكان، ما أسفر عن وفاة طفل، 12 عاما، ومسن، 85 عاما، وإصابة شخص آخر، 45 عاما، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الحالات الى المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتحفظ على الجثامين الذي صرحت بدفنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.