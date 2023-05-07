«زراعة الشرقية»: وصلنا إلى 90% من المنظومة الإلكترونية

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن المديرية تذلل الصعاب قدر المستطاع وبالإمكانيات المتوفرة أمام المزارعين وتحاول حل شكواهم للنهوض بالزراعة وذلك بعمل لقاءات وحقول وندوات إرشادية وتوفير الأسمدة بواقع 3 شكائر لكل فدان لافتا إلى مزايا عديدة لمنظومة الحيازة الإلكترونية والكارت الذكي.

وأوضح وكيل زراعة الشرقية أن المنظومة الإلكترونية التي تتضمن كارت الفلاح تحقق منها نحو 90% منذ بدء تطبيقها، لافتا إلى كيفية عمل كارت الفلاح فهو يعمل مثل بطاقة التموين ويتم التعامل به في الجمعية الزراعية، كما ويحصل المزارع على الأسمدة بواقع 3 شكائر لكل فدان، من أجل تسهيل الزراعة على الفلاحين والمزارعين، كما يتم حل المشكلات التي يواجهها الفلاح بالتنسيق بينه وبين الجمعية ومديرية الزراعة.

توعية المزارعين بالزراعة الحديثة

وأشار المهندس حسين طلعت إلى أن المديرية تواصل توعية المزارعين وحثهم على اتباع الطرق الزراعية الحديثة المتبعة في الزراعة مثل زراعة القمح على المصاطب التي توفر إنتاجية كثيفة من الأقماح هذا بالإضافة إلى توفير الأسمدة الزراعية وأجود أنواع التقاوي بالاتفاق مع الشركات المنتجة للتقاوي والبذور المنتقاة وماكينات الزراعة الحديثة.

750 ندوة زراعية تثقيفية عن القمح

وأكد طلعت على أن دور مديرية الزراعة يتضمن عدة محاور منها الندوات الإرشادية للمزارعين وتوعيتهم بالزراعة الحديثة واتباعها لتحقيق انتاجية عالية، وعمل حلقة وصل بين المزارع والإعلام وكليات الزراعة ومديرية الزراعة ونشر التوعية من خلال الندوات الزراعية التثقيفية لافتا إلى بلوغ عد الندوات الإرشادية نحو 750 ندوة من خلال دور رئيس الحملة القومية للقمح على أرض الواقع بخلاف الندوات الأخرى.