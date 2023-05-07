«مستقبل مصر»: الأراضي الصحرواية تعطي إنتاجية أفضل من «الخصبة» بشروط

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع «مستقبل مصر»، إن هناك اعتقادا عند كثير من الناس يدور حول أن الإنتاج الزراعي يرجع لخصوبة الأرض، وهذا الاعتقاد كان صحيحًا في الماضي، لكن مع التقدم التكنولوجي في العصر الحديث، أصبحت الزراعة علم ضخم قائم على مبدأ «تحقيق أعلى إنتاجية يأتي من الأراضي الصحراوية الفقيرة غير الخصبة بشكل أكبر من نظيرتها الخصبة».

الوصول لأفضل إنتاج بأقل تكاليف

وأضاف «عبدالحكيم»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه يتم اللجوء إلى النواحي العلمية الحديثة لزراعة الأراضي الصحراوية، بهدف الوصول إلى أفضل إنتاج بأقل التكاليف، موضحًا أن أول نقطة لتحقيق ذلك هي البحث عن أفضل صنف يتناسب مع الأرض التي سيتم زراعتها، ثم تحديد الكثافة النباتية للفدان، مشيرًا إلى أن الكثافة النباتية لو قلت أو زادت عن الحاجة سيقل الإنتاج.

أهمية المنهج العلمي المُتبع لزراعة الأراضي

وتابع المستشار العلمي لمدير مشروع، أنه يجب إقامة برنامج تسميد جيد لكل احتياجات ومراحل نمو النبات، وإعداد برنامجين مناسبين للري والحصاد، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى إنتاجية، مشيرًا إلى أن إنتاجية الأراضي الجديدة المستصلحة ليس أقل من الأراضي الخصبة، بل على العكس، ففي الوقت الحالي إنتاجية الأراضي الجديدة أعلى من نظيرتها الخصبة بسبب المنهج المتبع سالف الذكر.