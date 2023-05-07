جار غريق المنصورة: قفز في النيل لإنقاذ خطيبته فماتا سويا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية ديمشلت بدكرنس في محافظة الدقلهية، بعد مصرع شاب يدعى عبدالله ندا وخطيبته سهير حسن، بعد سقوطهما في النيل فرع دمياط، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أقاربهما على مركب نيليلة، حيث سقطت العروس وسقط خلفها خطيبها لإنقاذها إلا أنهما فارقا الحياة سويا.

عبدالله حاول إنقاذ خطيبته فغرق معها

وقال مدحت الخولي، جار العريس الراحل، لـ« الوطن»، إن القرية تلقت الخبر في منتصف ليل أمس، «حد كلمني من عندنا في البلد، وقالي إلحق بيقولوا إن عبدالله غرق في المياه هو وخطيبته، وكلمت قرايب عبدالله، وفعلا أكدوا الخبر، وهو غرق بعد خطيبته علطول».

وأضاف «الخولي»، أن الواقعة حدثت أثناء تواجد عبدالله وخطيبته على مركب بالنيل بمدينة المنصورة: «العروسة من المنصورة، وهم كانوا بيحضروا فرح قرايبهم، هي كانت فرحانة بالجو وبتتنطط من الفرحة، لكن فجأة اختل توازنها وسقطت في النيل، وعبدالله أول ما شافها وقعت مانتظرش دقيقة واحدة، وألقى بنفسه في المياه لإنقاذها، لكن للأسف ماتوا الاثنين في المياه».

العريس الراحل كان يستعد لحفل الخطوبة

وأكد جار العريس الراحل، أن «عبدالله» كان يستعد مع أسرته من أجل إتمام حفل خطوبته يوم الخميس المقبل: «كانوا بيجهزوا لعمل الخطوبة يوم الخميس الجاي، لكن كل حاجة انقلبت وفي لحظة الفرح اتحول لحزن، وهو كان شاب على خلق ومحترم وودود مع أهله وأصحابه، وكل اللي يعرفه يحبه».

وتستعد أهالي قرية ديمشيلت لتشييع الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بقرية ديمشيلت، عقب اانتشال جثتيهما من مياه النيل، واستخراج تصاريح الدفن.

غرق شاب وفتاة في نهر النيل

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ من أهالي المنصورة بالعثور على جثتين لشاب وفتاة غرقا في مياه نهر النيل في ظروف غامضة.

انتشال الجثتين من نهر النيل

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين مصرع شخصين غرقا في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الواقعة.