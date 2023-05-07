هل يخضع المرشحون للرئاسة الأمريكية لاختبارات سلامة عقلية وصحية؟

أثارت «زلة اللسان» التي وقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلته مع شبكة «إم إس إن بي سي، جدلاً حيث كان يتحدث الرئيس بايدن عن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ولكنه انزلق في زلة لسان ليذكر اسم الرئيس السابق باراك أوباما بدلاً من ترامب.

بايدن يعاني من بعض عيوب النطق

وأثارت زلة اللسان، بعض التساؤلات حول صحة الرئيس بايدن وقدرته على القيام بواجباته الرئاسية بشكل صحيح، رغم أنها ليست بالضرورة علامة على وجود مشاكل صحية خطيرة، وجادل البعض بأن الرئيس بايدن يعاني من بعض عيوب النطق بشكل عام، وهو يعاني من زلات اللسان والأخطاء النطقية بشكل متكرر، منذ أن كان في الرابعة من عمره، ولكن هذا لا يؤثر على قدرته على تولي المنصب الرئاسي بشكل صحيح وفعال، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

اختبارات صحية وعقلية للمرشح الرئاسي

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد متطلب قانوني لإجراء اختبارات صحية أو عقلية للمرشحين للرئاسة، ولكن يتم توقع ذلك من قبل بعض الناخبين والمحللين السياسيين والإعلام، ومن المهم ملاحظة أن الرئيس الأمريكي يخضع لفحوصات طبية دورية لتحديد صحته؛ للتأكد من أنه قادر على القيام بواجباته الرئاسية بشكل فعال، وفي بعض الأحيان، يتم النقاش علنًا حول صحة الرئيس الحالي أو المرشحين للرئاسة، وقد يتم طرح أسئلة عن صحتهم العقلية والجسدية.

رعاية صحية مناسبة للرئيس

يتلقى الرئيس بايدن الآن الرعاية الصحية المناسبة من الأطباء المختصين في البيت الأبيض، حيث يخضع للفحوص الطبية الدورية لتقييم صحته العامة والوقاية من أي مشاكل صحية محتملة، ونقلت «سي إن إن» عن مصادر، إن الرئيس بايدن يلتزم بجدول منتظم للرياضة، حيث يقوم بتمارين رياضية خفيفة بانتظام، مما يعزز لياقته البدنية ويساعد على الحفاظ على صحته.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الرئيس بايدن يتمتع بصحة عقلية جيدة، حيث لا يوجد عليه أي تقرير رسمي يشير إلى وجود أي مشاكل صحية عقلية، ولقد أظهر الرئيس بايدن خلال فترة توليه المنصب الرئاسي قدرته على القيام بواجباته، وفقًا للصحيفة.