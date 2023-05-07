تفاصيل امتحان العلوم للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني في الجيزة

انتظمت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي لليوم الثاني على التوالي في محافظة الجيزة، إذ أدى الطلاب اليوم امتحان العلوم، كما أدي طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، وفقا للجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

امتحان العلوم الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

وشهدت لجان مدارس الجيزة اليوم، انتظام امتحان العلوم الصف الرابع الابتدائي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد منع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الرابع الابتدائي 206 ألف و269 طالب وطالبة، مؤكدة أن الامتحان جرى وضعه وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأنه جرى مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم.

وأضافت المديرية أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل طوال اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورا والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية بانتظام، مشددة على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب، مؤكدة أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، مطالبة بمتابعة دورية لمدراء العموم وعدم تواجد أي منهم في مكتبة والتواجد المستمر فى ميدان العمل.