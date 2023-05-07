رئيس جامعة القاهرة يفتتح مستشفى كلية طب الأسنان الجديد في الشيخ زايد

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، صباح اليوم، مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد وتطوير مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات جامعة القاهرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس كلية طب الفم والأسنان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح، جولة أجراها الدكتور محمد الخشت، بأقسام ومعامل وقاعات المستشفى، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أعمال التحديث والتطوير والتجديد التي تمت بالكلية والمستشفى، حيث تم استكمال وتطوير مبنى كلية طب الأسنان بالشيخ زايد وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات العامة، إلى جانب تطوير مبنى الكلية الرئيس بقصر العيني، وذلك لتقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفى الجديد تضم كل تخصصات طب الأسنان، كما تضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها من خلال نخبه متميزة من أساتذة وأطباء الأسنان. ‏

الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الفم والوجه

وخلال فعاليات الافتتاح، أعلن «الخشت» إطلاق الحملة القومية للكشف المُبكر لسرطان الفم والوجه والفكين، وتدشين استكمال التحول الرقمي الكامل للكلية لربط المرضى المترددين بمبنى الكلية الرئيس بمبنى الشيخ زايد، حيث يمكن للمرضى التسجيل واستكمال العلاج بأي من مباني الكلية المختلفة تسهيلًا عليهم ومنع الازدحام وتقليل قوائم الانتظار.

وقال «الخشت»، إن الخطة الاستراتيجية للجامعة وضعت نصب أعينها استكمال وتطوير مبنى كلية طب الفم والأسنان بالشيخ زايد ومبنى الكلية القديم، حيث تضمنت الأعمال بمبنى الشيخ زايد استكمال الدور الثالث الخاص بالعمليات، وغرفتين للإفاقة وغرفتي عمليات مجهزة، وغرف للتمريض وعناية مركزة، و3 غرف خاصة للمرضى، وعيادات، وشبكة الحريق، وشبكة الإنذار، وشبكه الكاميرات، والسويتش والمولد.

تجهيزات المستشفى

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الأجهزة العلمية والطبية والتجهيزات تضمنت 50 جهاز محاكاة، و7 أجهزة أشعة، و3 أجهزة سكانر للأشعة، و50 جهاز قياس عصب، و50 جهاز روتوري، و 14 سرير مرضى ثلاث حركات، و8 أجهزة تجفيف، و8 أجهزة خلط امجم (حشو)، و79 حامل شاشة معدن، وجهاز وظائف حيوية، و4 أجهزة مونيتور، وجهازين تخدير، و80 وحدة أسنان، و3 وحدات ذوى الهمم، وتجهيز 80 وحدة أسنان بكونترات أو كابينات، وتجهيز وحدات الأسنان بالتابلت من أجل التحول الرقمي، وإنشاء وحدة ليزر، وإنشاء وتجهيز وحدة علاج بأجر اقتصادي، و10 عيادات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم افتتاح مركز طب الأسنان الرقمي بكلية طب الأسنان، في ديسمبر 2020، وهو أول مركز تميز علمي إقليمي في مجال طب الأسنان الرقمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار دعم البحث العلمي والتدريب وفقًا لأحدث أساليب التعليم الطبي في العالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تخصص طب الفم والأسنان له علاقة وطيدة بالنانو تكنولوجي، وهو ما يتضح من حجم الأبحاث المتعددة التي تستخدم النانو وهو ما يمثل أحد أسباب التقدم في التصنيفات الذي حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة والذي جاء نتيجة خطط مدروسة تم وضعها.

تصنيفات دولية مرموقة

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع في إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتي نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكي تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلي والدولي.

وأشاد الدكتور هشام عبد الحكم، بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت لتطوير جامعة القاهرة عامة والكلية خاصة، مشيرًا إلى أن كلية طب الفم والأسنان تضم 30 عيادة، ويتم تقديم الخدمات العلاجية بها لنحو 1200 إلى 1500 مريض يوميا، ويبلغ عدد الطلاب بها 1450 طالب وطالبة.