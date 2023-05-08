كيف استدرج عامل الدقهلية ضحيته لقتله وإلقاء جثته في المصرف؟.. عايزك توصلني

«اللى حصل إني طلبت منه يوصلني لقرية تبع بني عبيد، وفي الطريق ضربته بقطعة حديد على رأسه، ورمى جثته والحديدة في المصرف، وأخدت تليفونه وسبت التوك توك مكانه وهربت، لغاية ما الشرطة قبضت عليا».. بهذه الكلمات اعترف العامل المتهم بقتل سائق توك توك بالدقهلية بجريمته.

جلسة التحقيق مع المتهم

وبعد انتهاء جلسة تحقيق مع المتهم استمرت لساعات، أمرت جهات التحقيق بإيداعه محبسه، وحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وبالعودة إلى كواليس اللحظات الأولى لكشف الجريمة، التي كانت حينما عثر الأهالي على جثة المجني عليه ملقاة داخل إحدى المصارف المائية، والعثور على توك توك أمام سكك حديد دكرنس، وتبين أن أحد الأشخاص بلغ بتغيب نجله، وأنه أدلى بنفس المواصفات، وتعرف الأب بالفعل على نجله.

وجرى تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة، وأسفرت الجهود عقب تكثيف التحريات، وتفريغ عدد من الكاميرات إلى أنه وراء ارتكاب الجريمة «عامل»، وتم تحديد هويته، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المتهم يعترف بجريمته

واعترف المتهم بجريمته، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى مالك محل هواتف محمول «حسن النية».

قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولكشف العقوبة أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».