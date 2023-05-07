رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس جهاز الشروق: 300 مواطن تقدموا لحجز الأراضي الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
01:42 م | الأحد 07 مايو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

صرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن أكثر من 300 مواطن تقدموا لحجز قطع أراضٍ سكنية مميزة بمدينة الشروق، وذلك في ضوء إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح  الثاني لقطع أراضٍ سكنية متنوعة للأفراد «مسكن» خلال الفترة من 16/3/2023: 15/5/2023 بعددٍ من المدن الجديدة ومن ضمنها مدينة الشروق.

إتاحة 18 قطعة أرض مميزة للحجز

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم إتاحة 18 قطعة أرض مميزة تقع بمنطقتي الإسكان العائلى والنوادى بالمدينة، وتتمتع تلك المناطق بالإطلالة المباشرة على المحور الشرقي الرابط بين طريقى القاهرة/السويس والقاهرة/الإسماعيلية الصحرواى، لافتًا إلى أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة بالمدينة يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

وأضاف «سعد»، أنه بالنسبة لقطع الأراضي في منطقة الإسكان العائلي، جرى إتاحة 7 قطع منها 6 قطع بمساحة (260م2)، وقطعة واحدة بمساحة (270م2)، ويتراوح سعر المتر مربع شامل التميز من 7205 جنيهات: 7469 جنيها، أما بالنسبة للأراضي في منطقة النوادي فيبلغ عددها 11 قطعة بمساحة (209م2)، وبسعر متر مربع يشمل التميز يتراوح من 9389 جنيهًا: 10091 جنيها.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بالنسبة لنظام الحجز فيكون عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن الموقع فيديو توضيحيا لخطوات الحجز وكذا كروكيات مواقع الأراضي واختيارها.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم الحج

جهاز مدينة الشروق يفتح باب تقنين أوضاع حائزي الأراضي

جهاز مدينة الشروق يعلن عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة

جهاز مدينة الشروق: ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة للقوانين

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة ويسترد محلين «متعدّى عليهما»

جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

جهاز مدينة الشروق: إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان 306 ملايين جنيه

جهاز مدينة الشروق يطرح محلات جديدة بمنافذ الخير

جهاز مدينة الشروق يعلن بدء التشغيل التجريبي للسوق الحضري

جيم مفتوح لكل الناس.. رئيس جهاز مدينة الشروق: يضم أجهزة متعددة

تعرف على إجراءات جهاز مدينة الشروق لمواجهة جائحة فيروس كورونا

«الإسكان» تطرح أراضى جديدة بالمرحلة الثامنة من «بيت الوطن» للمصريين في الخارج

"الإسماعيلية" تبدأ حملة جديدة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظات بتكليف من «لجنة محلب»

انطلاق قرعة أراضى 7 مدن جديدة حتى 25 نوفمبر المقبل

اليوم.. انتهاء حجز أراضى قرعة الإسكان فى 19 مدينة جديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.