حالة الطقس في الأيام المقبلة بمصر: 3 ظواهر جوية مؤثرة أبرزها الأمطار

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة وتنخفض تارة أخرى، بينما تبقى 3 ظواهر جوية مؤثرة في حالة الطقس لمدة أسبوع أبرزها الأمطار، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت خلاله توقعاتها حول حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح، فضلًا عن سقوط الأمطار، وزيادة كثافة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات، والتي نرصدها بالتفصيل.

الطقس في الأيام المقبلة بالقاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الأيام المقبلة في القاهرة والذي يشعد نشاطا في حركة الرياح أيام الاثنين، والأربعاء، والخميس والجمعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى أيام الثلاثاء، والأربعاء.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023 فإنّها تأتي كالتالي:

حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء 9 مايو.. شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء 10 مايو.. كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظة الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس 11 مايو.. أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يومي الجمعة 12 والسبت 13 مايو.. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد على فترات متقطعة .