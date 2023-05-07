مأساة مقتل سائق توك توك على يد راكب في شبرا.. «مات دفاعا عن لقمة عيشه»

خرج شاب في العقد الثاني من عمره كعادته كل صباح قبل شروق الشمس، وودع عائلته الصغيرة، ليستكمل رحلة كفاحه التي بدأها منذ سنوات، ليتغلب على ظروفه معيشته الصعبة التي نشأ فيها راغبًا في تلبية احتياجات عائلته، ولم يكن يعلم أنه لن يعود إليهم مرة أخرى مثل نهاية كل يوم، وأنه سيغدر به ويقتل أثناء بحثه عن لقمة عيشه أثناء عمله على «التوك توك» الخاص به، في مسقط رأسه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

تفاصيل مقتل سائق توك توك على يد شخص

وفي بداية اليوم المشؤوم بدأ المجني عليه بالتجول «بالتوك توك» للحصول على قوت يومه، لتوفير حياة كريمة لهم، ودخل يساعده على توفير احتياجته وأسرته، وبعد عدة مشاوير قضاها، استوقفه شخص ولم يكن يعلم أنها آخر توصيلة له، وطلب منه توصيلة لأحد الشوارع بمنطقة شبرا الخيمة، وغدر به بطلقة في الرأس لسرقة «التوك توك» مصدر رزقه.

تحريات المباحث

وتبين من خلال التحريات أن أحد الأشخاص طلب منه توصيله لأحد الشوارع بذات المركز، بعد أن عقد العزم على سرقة مركبة توك توك، فاستوقف المجني عليه، وبعد أن ركب برفقته أشهر سلاحه الناري «طبنجة» وهدده، وتفأجأ أن المجني عليه يقاومه ودافع عن نفسه ومصدر عيشه، ورفض الوقوف والتنازل عن التوك توك.

دافع عن مصدر عيشه فقتله

وفي مشهد غير إنساني، تجرد الجاني فيه من آدميته دفعه خارج «التوك توك» للاستيلاء عليه، وضربه حتى ينال منه وأطلق عليه طلقة في رأسه، ولم يتركه إلا وهو جثة هامدة، وسرق التوك توك وفر هاربا، وبعد أن ارتكب جريمته البشعة أخفى التوك توك بمركز القناطر الخيرية، بعثور الأهالي على المجني عليه ونقلوه لأحد المستشفيات، وبلغ للأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بوجود جثة سائق «توك توك» مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

اعترافات المتهم بقتل سائق توك توك

وبتشكيل فريق بحث جنائي وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، توصلت جهود البحث بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة لمرتكب الواقعة، شخص يقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى القبض على المتهم وخلال مواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط مركبة «التوك توك» والطبنجة المستخدمة في الجريمة وبها 6 طلقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم بـ القتل العمد

في هذا الصدد، عقَّب أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن المتهم يواجه عقوبة القتل العمد إذ أنه ترصد للمجني عليه، وعقد العزم على قتله لسرقة التوك توك الخاص به، ونصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية (القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».