محافظ القليوبية يناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عددٍ من مواقف السيارات بمُدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار، وذلك من خلال جولات المحافظ الميدانية المكثفة على مدار أربعة أيام مُتتالية.

انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة لمتابعة التعريفة الجديدة

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود المنتشرة بمراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة، فضلاً عن مُقابلته للمواطنين والسائقين والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم والاستجابة الفورية لها، بالإضافة إلى متابعته اليومية لتقرير إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للوقوف على مدى الانتظام وسير العمل بكل المواقف على مستوى المحافظة، وعدد وطبيعة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين وكيفية التعامل معها ونتائج الرد عليها، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وتابع محافظ القليوبية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أي مخالفات، مع التأكُد من وجود الاستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُتابع بصفة مستمرة مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع البانرات الإرشادية بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بقيمة التعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

وفي السياق ذاته حرص المحافظ أثناء جولته على التحدُث مع المواطنين وتوعيتهم بعدم دفع أي زيادة في أجرة المواصلات والموضحة بالاستيكر على كل سيارة من الأمام والخلف، مُشدداً على إدارة مواقف القليوبية بسرعة طباعة جميع الإستيكرات لجميع الخطوط لمنع الممارسات غير القانونية من قبل بعض السائقين في زيادة سعر الأجرة، كما تبادل المحافظ الحديث مع السائقين والتنبيه عليهم بالالتزام بوضع إستيكر التعريفة الجديدة وخط السير وعدم فرض زيادة عشوائية وتطبيق التسعيرة المُقررة لعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية.

وُناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المُحددة، والإبلاغ مباشرة عن أي مُخالفات من قبل السائقين، لافتاً إلى أن المحافظة قد أعلنت عن أرقام خاصة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة للإبلاغ عن أي زيادة في التعريفة الجديدة بالاتصال على الخط الساخن (114)، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم (01119992624) مُتضمنة رقم السيارة المُخالفة للتسعيرة المُقررة، أو عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت WWW.Shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.