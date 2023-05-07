اعترافات المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة: «استغليت عربية الشغل»

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهم

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم سائق مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية، زاول نشاطا إجراميا، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وكشفت التحقيقات، عن اعترافات المتهم: «أنا شغال سواق في شركة رحلات بالشروق، واستغليت السيارة الميكروباص اللي شغال عليها إني أوصل بيها مخدر الهيدور من القاهرة للدقهلية، مقابل فلوس اتفقت عليها مع أحد الأشخاص»

واعترف المتهم بحيازته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة المتوقعة للمتهم بالاتجار بمخدر الهيدرو شرح المحامي محمود عبدالله تفاصيل العقوبة المتوقعة علي حسب قانون العقوبات المصري قائلاً إنَّ «المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.