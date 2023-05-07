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ضبط 3 كيلوجرامات «هيدرو» مع مسجل خطر في الغربية

كتب:

محمد بركات
12:35 م | الأحد 07 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة «ميكروباص» تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، مـبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهته، اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

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بقلم محمد بركات