حفل «كلثوميات» بدار الأبرا اليوم.. اعرف سعر التذكرة وشرط الدخول

تقدم دار الأوبرا المصرية، مجموعة متميزة من الحفلات الفنية والغنائية على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ضمن دورها المنشود في نشر الثقافة والرقي بالذوق العام، لتقدم حفلات متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد الحفلات المقدمة في دار الأوبرا اليوم وغدًا بالقاهرة والإسكندرية.

حفل كلثوميات معهد الموسيقى العربية

يقام الحفل اليوم 7 مايو 2023، الساعة 8:30 مساءًا، وتبدأ أسعار التذاكر من 210 جنيهات.

احتفالية دار الأوبرا بعيد العمال

يقام الحفل غدًا 8 مايو، على المسرح الصغير، في تمام الساعة 8:30.

نادي الفيلم

يقام الحفل غدا الاثنين، على مسرح سيد درويش، في تمام الساعة 8:30.

الحفل السنوي لمعهد البالية

يقام الحفل غدًا، على المسرح الكبير، في تمام الساعة 8:30.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا

يشترط لحضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا اتباع التعليمات الآتية:

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.