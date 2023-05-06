تعيينات شركة المياه والصرف بالمنيا.. اعرف موعد الاختبارات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة كيميائي «ميكروبيولوجي- بيولوجي- كيمياء خاصة»، وفقا لشروط الإعلان رقم 2 لسنة 2022، اليوم السبت تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمدرجات وقاعات كلية العلوم بجامعة المنيا.

احضار اصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالميعاد المحدد

وطالبت الشركة المتقدمين لإجراء الاختبار التحريري لشغل وظيفة كيميائي إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالميعاد المحدد.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة كيميائي

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري.

- أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس علوم من إحدى الجامعات المعترف بها في التخصصات المطلوبة.

- أن يكون المتقدم عضوا بنقابة العلميين.

-تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية طبقا للقانون.

- يقبل المتقدم العمل بأي مركز داخل محافظة المنيا ويقبل العمل بنظام الورادي المتغيرة.

- سيتم التعاقد مع المستوفين والمجتازين للاختبارات علي درجات وظيفية وفقا لسنوات الخبرة وشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.

- اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة.

- سوف يتم الاختبار وفقا للترتيب النهائي للنتيجة وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة في كل مركز.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة اللجنة الطبية التي تحددها الشركة.