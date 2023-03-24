شركة المياه تشن حملات مكبرة لضبط الوصلات المسروقة في المحافظات

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مواصلة لجان الوصلات المسروقة بالشركات التابعة بناء على الخطة الموضوعة من الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات والوصلات المسروقة تصديها لكافة أنواع الممارسات غير القانونية للتعدي على مرافق الدولة وخصوصا مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي.

رصد التعديات لتقنين الأوضاع

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شن لجان الوصلات المسروقة حملات مكثفة خلال شهر مارس الجاري 2023 على العديد من المناطق والقرى المختلفة بقطاع أبو كبير«الطوخي والشيخ سعيد والمانسترلي وابو النور وسوارس والسبعيني والعديد من المناطق الأخرى» حيث تم وضع خط سير وخطة عمل ممنهجة تحت إشراف مدير فرع أبو كبير لرصد كافة التعديات بهدف تقنين الأوضاع وإزالة التعديات.

المخالفات التي حررتها لجان الوصلات المسروقة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إن الحملات التي شنتها لجان الوصلات المسروقة أسفرت عن المخالفات الآتية: «100 مخالفة تعدي صرف صحي - 30 مخالفة تعدي على شبكات مياه الشرب - 15 مخالفة لشروط التعاقد» إضافة إلى حصر تراكمات بالعدادات.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتجارية

وأشار أبو حلاوة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتجارية اللازمة حيال هذه المخالفات، مؤكدا على استعداد الشركة التام والدائم للرد على كافة استفسارات وأسئلة المواطنين عبر مراكز خدمة العملاء الموجودة بالفروع الثابتة أو من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي تجوب قرى ومراكز المحافظة طوال أيام الأسبوع والتي تتيح كافة الخدمات الموجودة بالمراكز الثابتة أو من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.