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داعية إسلامي عبر قناة الناس: على الإنسان أن يفر ممن يأكلون الحرام

كتب:

محمد عزالدين
08:53 م | الأحد 07 مايو 2023
الشيخ جابر بغدادي

الشيخ جابر بغدادي

قال الشيخ جابر بغدادي، الداعية الإسلامي، خلال برنامجه «حي على الوداد»، المذاع عبر قناة الناس، إنه حتى صحبتك لشخص تعرف أنه يأكل من حرام ولم تنصحه، ثم دعاك لأكل وأكلته فإنه يقع فيك شرط «وغُذي من حرام»، لافتا إلى أن هذا هو المطعم الحرام الذى يحول دون استجابة الدعاء.

يفر ممن يأكلون الحرام

وأضاف، أنه يتوجب على الإنسان أن يفر ممن يأكلون الحرام وكأنك تفر من جهنم، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: «وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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