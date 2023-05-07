مصطفى حسني عبر قناة الناس: السؤال نصف العلم.. والشكوك قد تصل بك لقمة اليقين

قال الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، إن من تدور بداخله أسئلة حول السنة النبوية، عليه أن يتناقش مع عالم ليوضح له ويستفسر منه، حتى تشفى هذه الأسئلة، لافتا إلى أن السؤال نصف العلم.

الشكوك قد تصل بيك لقمة اليقين

وأضاف مصطفى حسني، خلال برنامجه «رميم»، المذاع عبر قناة الناس،«احترم تساؤلاتك دى.. لأن تساؤلاتك دى ممكن تكون شكوك تصل بيك لقمة اليقين والتعلق برسول الله».

ونصح بأن يحترم الإنسان تساؤلاته ويبحث عن عالم يستريح له ويكون مشهود له بأنه منطقى ومتعلم ويجيد الشرح، ليضع هذه التساؤلات بين يديه.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.