سقوط شخص من الطابق الرابع في الدقهلية.. «كان بينزل حاجات من فوق»

أصيب شخص بمدينة السنبلاوين في الدقهلية، بجروح متفرقة إثر تعرضه لحادث أليم بسقوطه من الطابق الرابع بمنزله، ونُقل إلى مستشفى السنبلاوين العام، لمحاولة إسعافه وتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بسقوط شخص من الطابق الرابع

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوصول رجل من قرية نوب طريف بمركز السنبلاوين، إلى مستشفى السنبلاوين العام بعد سقوطه من الطابق الرابع بالمنزل، أثناء قيامه بإلقاء أشياء من الأعلى إلى الأسفل وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

توقيع الكشف الطبي على المصاب

وبتوقيع الكشف الطبي على المصاب من أطباء مستشفى السنبلاوين العام تبين إصابة رجل يدعى «تامر مصطفى» صاحب الـ45 عاما، تعرض لحادث سقوط من الطابق الرابع، وأصيب بكدمة وتورم في العضد، وتورم في الساق وجرح قطعي في العضد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإجراءات اللازمة من أجل علاجه، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.