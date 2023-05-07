إصابة 19 شخصا في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي بالمنيا

أصيب 19 شخصا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، بسبب السرعة، بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر- أسوان، في المسافة بين قريتي الروضة والمحرص بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أرقام 4861 ن س ج، 2138 ن ا ج، بطريق الصعيد الزراعي السريع مصر-أسوان، بين قريتي المحرص والروضة في مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا من مركزي مغاغة وملوي في المنيا، وديروط بأسيوط.

نقل 19 مصابا إلى مستشفى ملوي

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف في محافظة المنيا، المصابين الـ19 إلي مستشفي ملوي التخصصي وهم: محمود عبد الله ناجي 39 عاما، موظف، مقيم بمركز مغاغة، هاشم محمد ربيع 41 عاما، موظف، فتحي محمد لولي 58 عاما، موظف، يقيمان بمركز ديروط بأسيوط.

ضياء الدين شحاتة 25 عاما، وفقي نبيل ميخائيل 68 عاما، ألفي بشري ملك 58 عاما، محمد موسي عبد المنعم 54 عاما، بدرية شاهر شعبان 30 عاما، شقيقتها شهيرة 35 عاما، عبد الله عاطف أبو العلا 35 عاما، رحمة ريبع محمد 19 عاما، منة الله ربيع حسن 16 عاما، عيسى سعيد سلامة 54 عاما، سعيد رشاد موسى 43 عاما، شقيقه صابر 30 عاما، نادية فخري صالح 47 عاما، أحمد شوال محمود 56 عاما، أمل أحمد درديري 18 عاما، آلاء عبد الرحمن حامد 19 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ملوي.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي للعلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت وحدة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.