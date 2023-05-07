أستاذ بالأزهر: هذه التصرفات البسيطة تجعلك تأكل من حرام

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز أبدا استعمال ممتلكات العمل في المصالح الشخصية، مضيفا: «لو كتبت رقم تليفون خاص بك على ورقة مملوكة للشركة، لو عملت تليفونات من الشركة اللي بتشتغل بها هتتحاسب عليها يوم القيامة».

لازم تقف وتحاسب نفسك

وتابع الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»: «المؤسسة أو الشركة لها ممتلكات، غير مسوح لي استخدمها في أمورى الشخصية، حتى لو شخص شغال معاك في الشركة وأنت رئيسه وأخدته شغلته معاك في حاجة تاني لازم تقف وتحاسب نفسك لأن ده واقع مر حذرنا منه سيدنا النبى من 1400 سنة، اوعى تمشي بعدوى الفساد وتقول كل الناس بتعمل كده وتعمل حاجة تفكرها صغيرة لأن لو 100 مليون عملوا كده هتبقى كارثة كبرى»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، إذ قال صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.