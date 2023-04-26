نقيب الفلاحين: استقرار ملحوظ في أسعار الأعلاف.. وتوقعات بالتراجع قريبا

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنّ الأعلاف والخامات تشهد هدوءا ملحوظا في أسعارها، بسبب التوازن في السوق بين العرض والطلب، كما أنّ الإفراج عن مزيد من الأعلاف الفترة المقبلة سيساهم في استمرار حالة استقرار الأسعار، وقد تنخفض أيضا قبل عيد الأضحي.

إقبال متزايد على شراء الأعلاف

وأضاف أبو صدام لـ«الوطن»، أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا من جانب مربي المواشي على شراء الأعلاف، نظرا لاقتراب عيد الأضحي المبارك.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19700 جنيه، والذرة الأوكراني 18700 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 19800 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 40000 جنيه، والـ46% بسعر 41500 جنيه.

وتابعت البورصة، أنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13600 جنيه، والروسي 13700 جنيه، وطن الردة المحلية 10900 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47500 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه.

أسعار الأعلاف

كما يبلغ سعر الأعلاف 23% البادي 21690 جنيها للطن، بينما يسجل سعر العلف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21440 جنيها.