مدير الإرشاد الزراعي بمطروح: إنتاج 22 أردب قمح للفدان لأول مرة في سيوة

نجحت مديرية الزراعة بمطروح، لأول مرة في زراعة القمح بأنواع معينة في واحة آمون، بعد أن كانت سيوة تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة في أراضيها، وحصاد إنتاج متميز في ظل إشراف ومتابعة على مدار الموسم، من خلال المهندسين المتخصصين بإدارة سيوة الزراعية والإرشاد الزراعي بمطروح.

سيوة تعد من أجود أنواع الأراضي

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ سيوة تتميز بأجود أنواع الأراضي، التي تأتي بإنتاجيات متميزة في مختلف الزراعات، ونشهد هذا العام، نجاح أول تجربة لزراعة القمح في الواحة من خلال الحقول الاسترشادية، وهو ما يعطي دفعة للأمام لزيادة المساحات المنزرعة خلال السنوات المقبلة، في ظل الجهود التي بذلتها مديرية الزراعة بمطروح بدعم من وزارة الزراعة، ما يضيف محصول استراتيجي مهم تهتم به الدولة، لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الدقيق لرغيف الخبز، مع زيادة المساحات المنزرعة سنويًا في محافظة مطروح، والاهتمام بها لتعطي أعلى إنتاجية.

18 حقلًا استرشاديا في القمح

المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أكد لـ«الوطن»، أنّ المديرية نفذت 18 حقلًا استرشاديًا من القمح الموسم الحالي، في سيوة والحمام، وكانت نتائج سيوة مبشرة مع أول عام لزراعة القمح بها، بخلاف المناطق الأخرى التي يجري زراعة القمح بها على مياه الأمطار في المنطقة الواقعة من الضبعة شرقًا وحتى السلوم غربًا.

«أبو الدهب»: تجاوزنا 22 أردب قمح في الفدان

وأوضح المهندس محمد أبو الدهب، مدير الإرشاد الزراعي بمطروح، أنّ نجاح القمح في سيوة جاء بعد جهد كبير من الرعاية من خلال الحقول الإرشادية، وسيوة ستكون مستقبل زراعة القمح خلال السنوات المقبلة، خاصة أنه يتوفر بها مياه الري، مع عدم انخفاض تكلفة الفدان عن المدن الأخرى، وإنتاجها في هذه البدايات لتتجاوز 22 أردبًَا وكسور في الفدان الواحد، ونسعى لزيادتها الأعوام المقبلة، وهو ما يعكس رعاية الزراعة من المهندسين الزراعيين من بداية تجهيز الأرض والتسميد، ومرورًا بالزراعة من خلال تقاوي ممتازة توفرها الوزارة، تتناسب مع طبيعة الأرض في سيوة، ومتابعة أعمال الزراعة والحشائش، كما تنخفض نسبة الإصابة بالأمراض في الواحة، وسيجري التجهيز والاستعداد للموسم المقبل بزيادة الحقول الزراعية بها.