الذهب يسجل 2020 دولارًا للأوقية عالميا مسجلا تراجعًا بنسبة 2%

ارتفعت أسعار الذهب عالميا أعلى 2020 دولارًا للأوقية، اليوم، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة وسط ضعف عام للدولار، بينما واصل المستثمرون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية، وفي الأسبوع الماضي وصل المعدن بالقرب من أعلى مستوياته القياسية، حيث قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفاعًا متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه ألمح إلى نهاية محتملة لدورة التضييق العنيفة.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الجمعة

ووفقا لما أعلنه موقع ترينيدنج إيكونمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبًا يوم الجمعة حيث أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 253 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزًا التوقعات عند 180 ألفًا وخفف المخاوف من ركود يلوح في الأفق في البلاد، ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات تضخم المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.

مشتريات الذهب عالميا

وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي فإن الصين امتلكت نحو 66.76 مليون أوقية من الذهب في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 66.50 مليون أوقية في نهاية مارس، حيث انفض الطلب على الذهب في الربع الأول بنسبة 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,081 طناً، حيث أكد المجلس تراجع الطلب على الذهب عالمياً، بالربع الأول، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية خلال نفس الفترة.

البنوك المركزية اشترت 228 طن ذهب في 3 أشهر

وأكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام 2023، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.