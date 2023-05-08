فيلم يوم 13 يتصدر شباك التذاكر ويحقق 387 ألف جنيه خلال يوم واحد

تصدر فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، المركز الأول بين الأفلام المنافسة، وتصدر شباك تذاكر الأفلام أمس بـ387 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

قصة فيلم «يوم 13»

الفيلم ينتمي إلى نوعية الرعب، تعتمد قصة الفيلم الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

«يوم 13» أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في مصر، وحصل الفيلم على إشادات من الجمهور والنقاد خاصة أنه من الأعمال الهامة التيكان ينتظرها الجمهور خلال الفترة الماضية.

أبطال فيلم «يوم 13»

يشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، أروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.