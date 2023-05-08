«الصيد الآلي»: إبحار 77 مركبا بالبرلس اليوم وسط هدوء حركة الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أنّ 77 مركب صيد كبيرة، قد أقلعت اليوم الاثنين، وذلك ضمن رحلات الصيد التي تعمل داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط في سواحل كفر الشيخ، لافتًا إلى أنّ حركة الأمواج اليوم، هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سوف يسمح بإقلاع عدد آخر من مراكب الصيد خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم.

خروج مراكب الصيد بحثًا عن الرزق

وأشار «شرابي» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ من بين تلك المراكب، 21 مركب صيد من نوع «القنار»، التي تُبحر لمدة 13 يومًا ثم تعود لسواحل البرلس مرة أخرى، مشيرًا إلى أنّ مياه البحر الأبيض المتوسط، زاخرة بالكثير من أنواع الأسماك البحرية، التي تعود على نحو 60 ألف صياد بالخير الوفير خاصة في فصل الصيف.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم

يُذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم، وبلغت نحو 18 كم/ساعة، وأنّ فرص سقوط الأمطار 5%، وكذلك الرطوبة بلغت 57%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.