ضبط السائق المتهم بدهس سيدة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، سائقا في القاهرة لاصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا باصطدام سيارة مجهولة بإحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال عبورها الطريق بدائرة القسم، ما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أدت لوفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وتبيّن أنّها سيارة ميكروباص ملك «سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث»، وأنّه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلال السيارة المشار إليها المتسببة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه ومسائلته قانونيا، واتخذت الإجراءات القانونية.