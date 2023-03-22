حبس شخص لسرقته سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع في الظاهر.. «معاه 15 نسخة»

قررت جهات التحقيق حبس شخص لسرقته سيارة في منطقة الظاهر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

المتهم «سوابق»

تعود تفاصيل الحادث لوصول بلاغ لقسم شرطة الظاهر بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائة سابقة، بسرقة سيارة آخر، حال توقفها أمام عقاره.

بالفحص تبين حيازته على 15 مفتاح سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف، وتمكن من سرقه السيارة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

عقوبة المتهم المتوقعة

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».