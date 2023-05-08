إزالة 158 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، التي تنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل التعديات.

مواجهة ظاهرة التعد على أراض أملاك الدولة والزراعية

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 9 حالات تعد جديدة في بني سويف

وناقش محافظ بني سويف التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى نتائج حملات إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 9 حالات اليوم، على أراض تابعة للري والصرف، ليصل إجمالي ما جرى إزالته منذ بدء المرحلة في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم، إلى 158 حالة تعد منها 105 حالة بناء، و53 حالة زراعة.

تواصل حملات الإزالة في جميع محافظات الجمهورية

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت قبل الماضيبالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مابو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.