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تنفيذ 45 قرار إزالة ضمن «الموجة 21» في حي الأربعين بالسويس

كتب:

حمدي عبد الله
08:29 ص | الإثنين 08 مايو 2023
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أعلنت محافظة السويس، أنه في إطار الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 45 قرار إزالة، خلال حملة مكبرة، قادتها القيادات التنفيذية للحي والمحافظة، بمشاركة اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية لقسم الأربعين، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 

المحافظ يوجه بضرورة استمرار الحملات 

وأوضح بيان صادر عن حي الأربعين، أن اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وجه باستمرار تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات؛ من أجل عودة الانضباط وتطبيق القانون وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

إزالة التعديات على 1039 مترا مربعا

وأوضح البيان، أن الحملة أسفرت عن إزالة 45 حالة تعد عبارة عن  بناء مخالف، على مساحة 1039 مترا مربعا، من أراضي أملاك الدولة بمنطقة شباب المثلث بحي الأربعين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

شارك في الحملات، اللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين  والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات، وشرطة المرافق وقسم شرطة فيصل، وإدارة الأملاك ومسؤولي الإدارات الهندسية، والتنظيم بحي الأربعين، عالية فريد مستشار المحافظ.

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بقلم حمدي عبد الله