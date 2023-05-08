«غرفة السياحة»: إلغاء ترخيص الشركات حال تنظيمها رحلات حج بتأشيرة زيارة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة التي ستقوم بتنظيم رحلات للمملكة العربية السعودية لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو السياحة أثناء موسم الحج سيتم إلغاء الترخيص الخاص بها وذلك وفقا للقانون المنظم لعمل شركات السياحة، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار حذرت كافة شركات السياحة من تنظيم مثل هذه الرحلات أو استضافة أي فرد غير حامل لتأشيرة الحج خلال الموسم.

شركات السياحة ملتزمة بالقانون والضوابط المنظمة للرحلات

وأضاف لـ«الوطن»، أن تنظيم شركات السياحة لأي رحلة دون إبلاغ وزارة السياحة بها تعتبر مخالفة تستوجب تطبيق عقوبة تصل حتى إلغاء الترخيص، لافتا إلى أن جميع شركات السياحة المصرية ملتزمة بتلك الضوابط والقوانين ولن تجازف بسمعتها في تنظيم رحلات حج لحاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة أو الفاعليات للمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج الحالي.

منظمو رحلات الحج لحاملي تأشيرات الزيارة.. «سماسرة»

وحول الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تنظيم رحلات الحج لحاملي تأشيرات الزيارة للسعودية، أكد أن تلك الإعلانات صادرة عن سماسرة ووسطاء وليست شركات سياحة، وأن هدف تلك الإعلانات هو النصب على المواطنين خاصة أن السلطات السعودية حددت عقوبات كبيرة تصل للحبس والمنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات مع توقيع غرامة مالية كبيرة لمن يتم ضبطه أثناء موسم الحج وهو حاصل على تأشيرة بخلاف تأشيرة الحج.