تراجع سعر الذهب خلال تعاملات الظهيرة.. بكم عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 8-5-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2580 جنيهًا، بانخفاض 55 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2949 جنيهًا، أي تراجع بقيمة 73 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الاثنين 8-5-2023 في الصاغة، تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالتعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2949 جنيهًا بدلا من 3022 جنيهًا صباحًا، بالنسبة للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2580 جنيهًا بدلًا من 2635 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، قيمة 2211 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1720 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1474 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسعر جنيه الذهب الآن خلال تعاملات الظهيرة، بـ20640 جنيهًا، للشراء دون المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ2024 دولارًا أمريكيا.