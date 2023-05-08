«آي صاغة»: موجة تراجع تضرب أسواق الذهب.. والخسائر تصل لـ50 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بفعل تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بفي الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2022 دولارًا.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2185 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

وأشار إمبابي، إلى أنّ الأسواق تترقب قرار وزارة المالية بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بدخول الذهب دون رسوم جمركية، لتخفيف الضغط على المخزون المحلي، وتهدئة الأسعار.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا، وبنسبة 4.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، ولامس مستوى 2700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، وبنسبة 1.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2080 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1918 دولارًا، بفعل تراجع الدولار، مع تلميحات الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما عزّز توجه المستثمرين للذهب بغرض التحوط.