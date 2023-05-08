إصابة ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالمنيا

أصيبت ربة منزل طعنها زوجها بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية العاجلة وحالتها خطيرة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها للقبض على الزوج المتهم.

مشاجرة بين زوجين في مركز ملوي

وشهد أحد شوارع مركز ملوي بالمنيا، وقوع مشاجرة بين زوجين، تعدى خلالها الزوج على زوجته بآلة حاده «سكين» بسبب خلافات بينهما، حيث طعنها 3 طعنات بأماكن متفرقة بالجسم كادت أن تودي بحياتها، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تعدي زوج على زوجته باستخدام آلة حادة «سكين» بمركز ملوي، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة الزوجة بـ 3 طعنات

وانتقل رجال الشرطة والبحث الجنائي، وسيارة فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة «إ.س»، ربة منزل، بـ3 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالتعدي عليها زوجها «ي.ع» بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحالتها العامة سيئة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.