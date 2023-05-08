إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بالمحلة

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة في الجسم إثر تصادم سيارتين «ميكروباص» على طريق قرية الكمالية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق قرية الكمالية، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، من بينهما 2 في حالة خطرة، نتيجة تصادم سيارتين «ميكروباص» على طريق قرية الكمالية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

حريق مخلفات القمح

وتبين أن سبب وقوع الحادث هو قيام بعض المزارعين بحرق مخلفات محصول القمح، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان أدى إلى حجب الرؤيا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وإخماد النيران، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.