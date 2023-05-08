إحالة موجه للتحقيق تسبب في تبديل أوراق الامتحانات بالقليوبية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إحالة موجه عام العلوم بإدارة قها التعليمية، للتحقيق معه بالشؤن القانونية بالمديرية، لتسببه في تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم أمس بأسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي، وتم إرسال نموذج الإجابة للامتحان الأساسي للكنترول وليس له علاقة تماما بالامتحان، وذلك وفق بيان مديرية التربية والتعليم الصادر اليوم بعد فحص لجنة للواقعة.

استعدادات تعليم القليوبية للامتحانات

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعدت لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس والمراحل التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وعقدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور سعيد ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع قيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبحث استعدادات المدارس لبدء الامتحانات.

رفع درجة الاستعداد بالمدارس في القليوبية

وأكدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

كما أكدت وكيل الوزارة توجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسميا، طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.