رابط وخطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كل ما يتعلق بحجز الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، بالإضافة إلى رابط الحجز، للمواطنين المستفدين من تلك الخدمة، وحرص وزارة الصحة على تسهيل مهمة حصول جميع الفئات العمرية المختلفة على تلك الخدمة، وتستعرض «الوطن» خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات وشروط حجز الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة على النحو التالي:

- حجز كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الإلكتروني.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة، وتتضمن «البيانات الشخصية، الرقم القومي، تحديد نوع الإعاقة».

- الضغط على حفظ البيانات.

- ستصلك رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ حاملي ومستفيدى بطاقة الخدمات المتكاملة يحصلون على عدد من المميزات، تتضمن إعفاء حامل البطاقة من دفع الضرائب، كما يحصل على ميزة الكشف المجاني في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، كما يستطيع الجمع بين معاشين، هذا بالاضافة الى إعفائه من الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات المعاقين، والحق في التعيين بنسبة 5%، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، خصومات على اشتركات الأندية الرياضية.