مصرع سيدة مجهولة في حادث تصادم بالهرم

لقت سيدة مجهولة مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أعلى طريق القوس الغربي، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفية أعلى طريق القوس الغربي بدائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

نزيف بالمخ

وتبين من الفحص وجود جثمان لسيدة في العقد الخامس من العمر مصابة بنزيف في المخ وكسور بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة حال عبورها نهر الطريق، وفر قائد السيارة هاربًا تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتكثف مباحث الهرم جهودها لضبط السيارة وقائدة الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.