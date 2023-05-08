متصل بقناة الناس: زوجتي تسيء معاملتي وتفشي أسراري.. و«الإفتاء»: اصبر ولك الجنة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبدالله من محافظة الإسكندرية، عن زوجته التى تعامله معاملة سيئة للغاية، وهجرته منذ نحو سنة، وتفشي أسرار البيت للناس، وتترك البيت وتذهب إلى أبنائها المتزوجين وهو ينفق عليها حسب قوله.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «بنقولك اصبر ولك الجنة، أنت كده بتاخد حسنات على كل معاملة سيئة تجاهك وأنت تصبر عليها، ده لو كان كلامك صح فاصبر ولك الجنة، منقدرش فى مثل هذه الحالات إلا أن نصلح بين الناس ونطالبهم بالصبر».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.