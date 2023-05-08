تجديد حبس صاحب مخبز لاتهامه بقتل جاره بطلقة في الرأس بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس صاحب مخبز 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جاره بطلقة في الرأس بمنطقة منشأة ناصر، بعدما ألقي القبض على المتهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

اعترافات المهتم

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، أمام جهات التحقيق، وكيف أقدم على إنهاء حياة المجني عليه "جاره" في ذلك اليوم؟ وأنه قتله بطلقة في الرأس من سلاح ناري «فرد خرطوش» بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة سببها خلافات الجيرة، وقيام نجل المتهم بالتعدي على ابنة المجني عليه بالسب بسبب الخلافات ذاتها.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

عقوبة المتهم

قال حسام همام المحامي، لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».