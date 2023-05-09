رابط القبول المباشر لطلاب الثانوية العامة 2022 بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقدم للقبول المباشر للجامعة للدفعة الجديدة من طلبة الشهادات المعادلة دفعة 2022/2023، وطلاب الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة من العام الماضي دفعة 2021/2022 وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، إلكترونيا من خلال موقع الجامعة.

اعتماد درجة الثانوية العامة وما يعادلها كمعيار وحيد للقبول

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أنها ستلتزم بعدم إجراء اختبارات للقبول، وستعتمد درجة الثانوية العامة أو ما يعادلها كمعيار وحيد للقبول في جميع كليات الجامعة، بشرط الالتزام بالحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك وفي إطار حرص جامعة المنصورة الجديدة على مصلحة أبنائها الطلاب، وفي إطار نظام القبول الموحد الذي قررته وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية تدعيما لمبدأ تكافؤ الفرص في القبول في جميع الجامعات الخاصة والأهلية.

شرط مستوى لغوي محدد لطلاب جامعة المنصورة الجديدة

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة، أنها تشترط مستوى لغويا محددا لطلابها، وتشترط المعرفة الكافية للطلاب بوسائل التعلم الرقمية والحصول على شهادات خاصة بذلك، وتؤهل طلابها بمقررات في التفكير النقدي، وتؤكد الجامعة أنها ستجري للطلاب الذين سيلتحقون بها اختبارات قياس المستوى في هذه المهارات وستقوم بإعطاء كورسات خلال العام الأول للطلاب الذين لن يحققوا المستوى المطلوب دون التأثير على التحاقهم بالجامعة أو تسجيلهم للمواد في المستوى الأول.

ونبهت الجامعة على أولياء الأمور والطلاب بأنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء أمورهم والجامعة على الإطلاق في عملية التقديم، ولا يوجد هناك مكاتب ولا أشخاص في الداخل ولا في الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة المنصورة الجديدة، والجامعة لا تسمح بأي وسيط بين الطالب وبين الجامعة.

الرابط الإلكتروني الخاص بجامعة المنصورة الجديدة

وذكرت جامعة المنصورة الجديدة أن التقدم للجامعة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة فقط، (www.nmu.edu.eg)، والطلاب الذين سيتم إخطارهم بالموافقة المبدئية عبر البريد الالكتروني للطالب والمسجل بطلب التقديم عليهم دفع الرسوم المقررة ثم التوجه فورا للجامعة لاستكمال أوراقهم.

ووجهت الجامعة الطلاب إلى أهمية قراءة التعليمات الموجودة على نموذج التقديم الالكترونى، للطلاب من داخل وخارج جمهورية مصر العربية من جميع شهادات الثانوية العامة المصرية والمعادلة والأزهرية والأجنبية.