«التطوير الحضري»: خطتنا مستمرة في تطوير المناطق غير المخططة حتى 2030

أكد المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، أن خطة الصندوق مستمرة حتى 2030 وتستهدف المناطق غير المخططة بالمحافظات لتطويرها بالشكل اللائق، موضحًا: «بدأنا في تطوير العشوائيات للقضاء على المناطق غير الآمنة في منتصف 2016 بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

دراسة مدتها 6 شهور

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «بعد أن صدر التوجيه درسنا الأمر لمدة 6 شهور، فلا نجاح لأي شيء دون تخطيط جيد، ولكننا هوجمنا بعنف طوال فترة الدراسة، لكننا انطلقنا بعد 6 أشهر، ونجحنا من خلال الخطة التي وضعناها في القضاء على العشوائيات غير الآمنة».

الصندوق وصل إلى النتائج المرجوة في كل ملف عمل به

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، بأنّ الصندوق وصل إلى النتائج المرجوة في كل ملف عمل به، مناشدا المواطنين الصبر والتأني في استقبال النتائج، مردفًا: «هناك 160 ألف فدان غير مخطط، وهي مناطق تم تدشينها بعيدا عن المخطط العمراني، ولدينا خطة مدتها 10 سنوات من أجل تطوير هذه المناطق بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والأرصفة والزراعات».