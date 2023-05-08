المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لـ3 متهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين حكما بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه، مما أسند إليهم لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع للعام الماضى

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام 2022، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمين «م.أ» و«م.أ» و«ح.م» تهمة إحراز جوهر مخدر الحشيش والأفيون وسلاح أبيض غير مرخص، بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج، والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم، وذلك عقب ورور معلومات لمركز شرطة ساقلتة بوجود نشاط إجرامي للمتهمين وتبين صحة المعلومات بواسطة التحريات الجنائية ليتم ضبطهم بعد استئذان الجهات المختصة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وتحرز المضبوطات.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على كل منهم وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.